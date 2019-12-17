Роспотребнадзор призвал жителей Нижегородской области сообщать о продаже снюсов Общество

Региональное управление Роспотребнадзора призвало жителей Нижегородской области сообщать о продаже снюсов. Информацию об этом озвучила заместитель начальника отдела надзора по гигиене и питанию управления Елена Кочуро 27 декабря 2019 года.



"В настоящее время по поручению правительства РФ управлением проводятся проверки в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые осуществляют реализацию бестабачной никотиносодержащей продукции. Эти проверки ведутся совместно с органами прокуратуры и МВД", - пояснила она.



По словам Елены Кочуро, все, кто заметил на прилавках нижегородских магазинов снюсы или их аналоги может сообщить об этом в Роспотребнадзор по телефону 436-78-31 или на официальный сайт управления.

Ранее следователи и сотрудники полиции провели более 40 обысков в торговых центрах Нижегородской области на предмет продажи снюсов. Их оборот запретят в регионе с 1 января 2020 года.