Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов Нижегородской детской областной больницы Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения Нижегородской детской областной больницы 30 декабря 2019 года. Лечение там проходят около 730 пациентов. За 2019 год пролечено 36 пациентов по гематологии, 150 онкогематологических больных, сделано 5 трансплантаций костного мозга.

Глава региона подарил ребятам подарки, а также пообщался с врачами и родителями.

"Новый год - семейный праздник и очень важно, чтобы даже в больничных стенах маленькие пациенты и их родители чувствовали себя уютно. По данным медиков лечение проводится не менее двух лет, при этом первая госпитализация длится не менее 6 месяцев. И от атмосферы в отделении зависит настроение и мотивация пациентов и их родителей. На следующий год мы планируем проведение ремонтных работ, чтобы здесь было более уютно", - отметил глава региона.

В ходе посещения Глеб Никитин обсудил с родителями перспективы строительства крупного онкологического центра в Нижегородской области.

"В октябре идею создания центра мы представили Президенту страны и получили поддержку. Очевидно, что это направление просто необходимо развивать как в рамках национального проекта "Здравоохранение", так и за счёт дополнительных проектов", - добавил губернатор.

Первый центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Павлове в декабре этого года.

О том, что взрослый и детский онкологические центры создадут в Нижегородской области, сообщалось в январе этого года. Детский центр построят на базе областной детской больницы, для строительства взрослого центра подобран земельный участок в поселке Новинки Богородского района.

Кроме того, в ближайшие годы планируется открыть новые межрайонные центры амбулаторной онкологической помощи.