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Общество

Четыре вылета совершили нижегородские медицинские авиабригады в новогодние праздники

09 января 2020 17:05  [86] Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Четыре вылета совершили нижегородские медицинские авиабригады в новогодние праздники. Об этом сообщили пресс-службе правительства региона 9 января 2020 года.

Так, молодой житель Уреня, получивший тяжелые травмы, был доставлен в ПИМУ. Нижегородец не справился с управлением, катаясь на снегоходе. Врачи готовят его к операции.

Кроме того, были эвакуированы несовершеннолетние пациенты из больниц Нижнего Новгорода в специализированные медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга, а также из медицинского центра Санкт-Петербурга в медицинскую организацию Нижнего Новгорода. Состояние всех эвакуированных расценивалось медиками как тяжелое и крайне тяжелое.

"Мне хочется поблагодарить всех специалистов экстренных служб, кто работал в новогодние праздники. Знаю, что это очень сложное для вас время, но без вашего труда немыслима нормальная жизнь региона. Развитие санитарной авиации будет продолжаться в рамках национального проекта "Здравоохранение". В 2019 году санитарной авиацией было совершено 345 вылетов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее он сообщил, что с 2020 года в Нижегородской области будет запущен единый диспетчерский центр скорой помощи по нацпроекту "Здравоохранение" в соответствии с указом президента.

В 2019 году санитарной авиацией были эвакуированы 345 пациентов, в 2018 году - 74 пациента.

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