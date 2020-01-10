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Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе ФАП Ардатовского района

13 января 2020 09:34  [33] Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Ардатовского района, являющихся структурными подразделениями Центральной районной больницы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 13 января 2020 года.

В шести ФАПах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Оконные рамы находятся в ветхом состоянии и требуют замены, на стенах отслоения краски, трещины штукатурки, в отдельных помещениях имеются следы протекания кровли. Поверхность стен и потолков в виду наличия дефектов недоступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Во всех проверенных ФАПах нарушается требование законодательства к стандарту их оснащения. Так в некоторых пунктах отсутствуют холодильник для хранения лекарственных препаратов, стол инструментальный, стол пеленальный, автоматический дефибриллятор, спирометр, щит спинальный с устройством для фиксации головы, костыли, одеяло с подогревом, шины для транспортной иммобилизации, укладка универсальная для забора материала от людей, весы напольные, ростомер и иная техника.

В связи с этим прокурором главному врачу ЦРБ внесено представление.

Отметим, что это далеко не первый случай установления нарушений. Ранее прокуратура выявила нарушения в работе ФАП Дивеевского района, когда отсутствовали автоматический дефибриллятор; одеяло с подогревом; секундомер; стерилизатор электрический средний; кислородный ингалятор; экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный; дыхательный аппарат ручной и иные препараты.

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