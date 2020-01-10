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Общество

Вечный огонь в Сормовском районе начнет работать ко II полугодию

14 января 2020 16:45  [370] Общество
Вечный огонь в Сормовском районе начнет работать ко II полугодию

Вечный огонь в Сормовском районе начнет работать ко II полугодию

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вечный огонь на пл.Славы в Сормовском районе Нижнего Новгорода начнет работать ко II полугодию 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время проект газопровода проходит процесс согласования. После этого начнется строительство мемориального комплекса, а пусконаладочные работы планируется провести в конце апреля.

Напомним, что установить монумент предложило некоммерческое партнерство "Единое Сормово". Вечный огонь будет дополнять мемориальный комплекс "Танки "Борец за свободу товарищ Ленин" и Т-34", у которого в течение уже нескольких десятилетий в Сормове начинается празднование Дня Победы.

Отметим, что сейчас в Нижнем Новгороде функционирует три Вечных огня. Один из комплексов расположен в Приокском районе на пл.Маршала Жукова, второй — на территории Нижегородского Кремля и еще один в Автозаводском районе в Соцгороде-I.

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