Депутаты Гордумы считают, что реагенты на дорогах Нижнего Новгорода используются неэффективно Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода проверят реальный объем использования песка и реагентов на дорогах города. Такое решение было принято на заседании комиссии Гордумы по экологии 21 января 2020 года.

К инспекции будут подключены Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода и Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура. Проверка будет организована в течение двух недель. Планируется проверить факт закупки и расхода противогололедных материалов.

В ходе заседания директор департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко привел цифры фактического расхода противогололедных материалов. Так в январе было использовано 14,6 тысяч тонн песко-соляной смеси, тогда как зимой 2018-2019 гг. – 16,8 тысяч тонн; в декабре - 18,9 тысяч тонн (в 2018-2019 гг. - 34,5 тысяч тонн), в ноябре - 1,5 тысячи тонн (в 2018-2019 гг. -17,3 тысячи тонн). Что касается реагента, в январе применено 689 тонн (в 2018-2019 гг. - 920 тонн), в декабре – 842 тонны (в 2018-2019 гг. - 1,2 тысяч тонн), в ноябре – 108 тонн (в 2018-2019 гг. – 704 тонны).

Депутатам гордумы эти цифры показались сомнительными.

"В этом году у нас малоснежная зима. И тем не менее, несмотря на большую экономию бюджетных средств, мы видим, что весь город в грязи", - сказал председатель комиссии Михаил Кузнецов.

В частности, депутаты отметили неэффективное использование реагентов в городе.

"Все видели площадь Минина и Пожарского в новогодние праздники - по щиколотку в грязи. Город потратил десятки миллионов на праздник. А людям, вместо того, чтобы ходить по сухому асфальту после использования реагента, пришлось - по песку. Мы - последний город-миллионник, который использует песко-соляную смесь", - пояснил Михаил Кузнецов.

Несмотря на то, что в планах на 2020-2021 год объем использования реагентов составляет 4%, депутаты рекомендовали повысить его до 20%.

Ранее социологи сообщали, что нижегородцам не хватает чистоты на улицах.