Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2026 19:01
Преступность в Нижегородской области снизилась на 19,2%
20 апреля 2026 18:46
Жителей мкр. Боталово-4 вакцинируют от гепатита А после подтопления
20 апреля 2026 17:50
В Нижегородской области стартовал прием заявок на получение гранта "Агротуризм"
20 апреля 2026 17:50
Почти 300 кг некачественных овощей изъяли из оборота в Нижегородской области
20 апреля 2026 17:32
Выпускник Нижегородской духовной семинарии погиб в зоне СВО
20 апреля 2026 17:28
Евгений Люлин уверен, что доноры вправе стоять в одном ряду с медиками и спасателями
20 апреля 2026 17:11
Стало известно, как будут ходить автобусы на Радоницу в Нижнем Новгороде
20 апреля 2026 17:07
Пенсионеры прошли диспансеризацию в нижегородской поликлинике №4
20 апреля 2026 16:37
"ОКО" готовит торги на реконструкцию II очереди Нижегородской станции аэрации
20 апреля 2026 16:07
Проход в Нижегородский кремль ограничат на день из-за подготовки к 9 Мая
Общество

Преступность в Нижегородской области снизилась на 19,2%

20 апреля 2026 19:01 Общество
Преступность в Нижегородской области снизилась на 19,2%

Заметное снижение общего количества зарегистрированных преступлений зафиксировано в Нижегородской области в первом квартале 2026 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Всего за три месяца зарегистрировано 7142 преступления, что на 19,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число дел, по которым предварительное следствие обязательно, сократилось на 23,2% — с 5356 до 4114. Количество преступлений, по которым проведение следствия не обязательно, уменьшилось на 13,0% — с 3481 до 3028.

Снизилось и число преступлений против личности. Их зарегистрировано 963, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. В частности, количество убийств уменьшилось на 35,8% — с 53 до 34 случаев. Фактов причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 20,7% — с 82 до 65. Число случаев причинения легкого вреда здоровью сократилось на 34,3% — со 140 до 92.

Также на 61,9% снизилось количество побоев — с 21 до 8. Число зарегистрированных изнасилований уменьшилось на 48% — с 25 до 13.

Более половины всех преступлений в регионе составляют имущественные посягательства — их доля достигает 53,3%. При этом общее количество таких преступлений сократилось на 18,8% — с 4691 до 3809.

Количество краж уменьшилось на 11,5% — с 2081 до 1841 случая. Грабежей стало меньше на 25,6% — с 86 до 64. Число мошенничеств снизилось на 24,9% — с 2169 до 1630.

Кроме того, сократилось число квартирных краж — на 38,6%. Хищений транспортных средств зарегистрировано 8 против 17 годом ранее, что означает снижение на 52,9%.

Одновременно зафиксирован рост числа разбоев. Их количество увеличилось до 9, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что 149,7 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области с начала года.

Новости по теме
20 апреля 2026 13:00
Эксклюзив
Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего происходят ДТП
Фоторепортажи
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
19 апреля 2026 15:19
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
