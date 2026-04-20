Преступность в Нижегородской области снизилась на 19,2%

Заметное снижение общего количества зарегистрированных преступлений зафиксировано в Нижегородской области в первом квартале 2026 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Всего за три месяца зарегистрировано 7142 преступления, что на 19,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число дел, по которым предварительное следствие обязательно, сократилось на 23,2% — с 5356 до 4114. Количество преступлений, по которым проведение следствия не обязательно, уменьшилось на 13,0% — с 3481 до 3028.

Снизилось и число преступлений против личности. Их зарегистрировано 963, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. В частности, количество убийств уменьшилось на 35,8% — с 53 до 34 случаев. Фактов причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 20,7% — с 82 до 65. Число случаев причинения легкого вреда здоровью сократилось на 34,3% — со 140 до 92.

Также на 61,9% снизилось количество побоев — с 21 до 8. Число зарегистрированных изнасилований уменьшилось на 48% — с 25 до 13.

Более половины всех преступлений в регионе составляют имущественные посягательства — их доля достигает 53,3%. При этом общее количество таких преступлений сократилось на 18,8% — с 4691 до 3809.

Количество краж уменьшилось на 11,5% — с 2081 до 1841 случая. Грабежей стало меньше на 25,6% — с 86 до 64. Число мошенничеств снизилось на 24,9% — с 2169 до 1630.

Кроме того, сократилось число квартирных краж — на 38,6%. Хищений транспортных средств зарегистрировано 8 против 17 годом ранее, что означает снижение на 52,9%.

Одновременно зафиксирован рост числа разбоев. Их количество увеличилось до 9, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

