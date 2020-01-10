Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородским рыбакам разрешили вылавливать налима

Действующий с 20 декабря 2019 года по 19 января 2020 года запрет на ловлю налима сняли в Нижегородской области. Ограничения действовали для сохранения популяции данного вида рыб. Суммарная суточная норма вылова составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг, в том числе по видам не более трех щук или трех судаков, а также одного сома.

Нижегородских перевозчиков будут лишать лицензии за задержку рейсов

Наказание ждет перевозчиков, которые задержали 10% от общего количества рейсов по муниципальным маршрутам; 4% от общего количества рейсов по иным муниципальным маршрутам в Нижнем Новгороде и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении и 2% - по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.

Соответствующие изменения обсудили депутаты комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству.

ПДК фенола зарегистрированы в Сормовском районе

При этом уточняется, что 20 января в Нижнем Новгороде отмечались метеоусловия, не способствующие накоплению примесей в приземном слое атмосферы.

Фенол это высокотоксичное вещество, которое в государственном нормативе внесено в категорию "два". Это означает, что химический элемент является достаточно вредным и даже опасным для организма.

Опубликован список нижегородских дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году по нацпроекту

В 2020 году четвертая часть из объема ремонтной кампании региональных дорог - это подъездные пути к небольшим населенным пунктам и социальным объектам, а также дороги, обеспечивающие связь между ними. Например, в городском округе Дзержинск запланировали ремонт 8,3 км на дороге Дзержинск - Володарск - Ильино. В Починковском районе будет приведено в нормативное состояние 9 км подъезда к селам Никитино и Шагаево.

Большое содержание нефтепродуктов выявлено в отходах технической жидкости около Дзержинска

Большое содержание нефтепродуктов выявлено в отходах технической жидкости около Дзержинска. На данный момент, отходы утилизированы.

В администрации отметили, что по результатам проведенных анализов отобранной на месте разлива жидкости, подтвердилось наличие в отходах большого содержания нефтепродуктов. Результаты анализов и необходимая информация для принятия мер административного воздействия переданы в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области и межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия.