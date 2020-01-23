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Бизнес

"Росгосстрах Жизнь" в преддверии Татьяниного дня подсчитал количество клиенток с этим именем

24 января 2020 15:07  [85] Бизнес

"Росгосстрах Жизнь" (входит в финансовую группу "Открытие") в преддверии Татьяниного дня подсчитал количество клиенток с этим именем. Об этом сообщает пресс-служба группы "Открытие".

В целом Татьяны доверили компании "Росгосстрах Жизнь" почти 900 млн рублей. Чаще всего (68%) они покупали полисы накопительного страхования жизни (НСЖ).

Больше всего Татьян присоединись к программам страхования в 2019 году: покупателями полисов стали 3,7 тысяч девушек с этим именем.

Наибольшее количество Татьян с полисами "Росгосстрах Жизнь" проживают в Москве (более 2 тысяч), на втором месте - петербурженки (более 760), на третьем - жительницы Нижегородской области (более 450). А меньше всего Татьян оказалось в Забайкалье, Кабардино-Балкарии и Хакасии.

В пресс-службе уточнили, что большая часть полисов НСЖ и ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" продается через розничную сеть банка "Открытие".

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