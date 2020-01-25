И.о. главы Канавинского района назначен первый заместитель районного главы Александр Кулагин

Администрация Канавинского района
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И.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода на время расследования уголовного дела в отношении самого главы Михаила Шарова, назначен первый заместитель районного главы Александр Кулагин. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Такую информацию НИА "Нижний Новгород" озвучили, отвечая на вопрос об увольнении Михаила Шарова с должности главы района.
Напомним, что в отношении Михаила Шарова, а также его заместителя Эдуарда Цветкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следователи полагают, что подозреваемые получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района с нарушением порядка.
Позже стало известно, что взяткодатель — это предприниматель по имени Владимир Ручка. 30 января 2020 года его заключили под стражу.
Михаила Шарова также арестовали и заключили под стражу до 25 марта 2020 года. Эдуарду Цветкову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным следственного комитета, вину Михаил Шаров не признал.
В администрации города пояснили, что увольнение Михаила Шарова в связи с уголовным делом пока не состоится. В данном случае отрешение от должности производится только на основании вступившего в силу решения суда, сказали в администрации.
На время отсутствия главы района согласно уставу Нижнего Новгорода исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Канавинского района Александр Кулагин.
Напомним, что в отношении главы Канавинского района Михаила Шарова, а также его заместителя Эдуарда Цветкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следователи полагают, что подозреваемые получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района с нарушением порядка.
Позже стало известно, что взяткодатель — это предприниматель по имени Владимир Ручка. 30 января 2020 года его заключили под стражу.
Михаила Шарова также арестовали и заключили под стражу до 25 марта 2020 года. Эдуарду Цветкову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным следственного комитета, вину Михаил Шаров не признал.
Напомним также, что"Единая Россия" приостановила членство в партии Михаила Шарова из-за уголовного дела. Эта процедура предусмотрена Уставом партии (п. 4.4.4).
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