И.о. главы Канавинского района назначен первый заместитель районного главы Александр Кулагин

Администрация Канавинского района Фото: НИА Нижний Новгород

И.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода на время расследования уголовного дела в отношении самого главы Михаила Шарова, назначен первый заместитель районного главы Александр Кулагин. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Такую информацию НИА "Нижний Новгород" озвучили, отвечая на вопрос об увольнении Михаила Шарова с должности главы района.

Напомним, что в отношении Михаила Шарова, а также его заместителя Эдуарда Цветкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следователи полагают, что подозреваемые получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района с нарушением порядка.

Позже стало известно, что взяткодатель — это предприниматель по имени Владимир Ручка. 30 января 2020 года его заключили под стражу.

Михаила Шарова также арестовали и заключили под стражу до 25 марта 2020 года. Эдуарду Цветкову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следственного комитета, вину Михаил Шаров не признал.

В администрации города пояснили, что увольнение Михаила Шарова в связи с уголовным делом пока не состоится. В данном случае отрешение от должности производится только на основании вступившего в силу решения суда, сказали в администрации.

На время отсутствия главы района согласно уставу Нижнего Новгорода исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Канавинского района Александр Кулагин.

Напомним, что в отношении главы Канавинского района Михаила Шарова, а также его заместителя Эдуарда Цветкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следователи полагают, что подозреваемые получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района с нарушением порядка.

Позже стало известно, что взяткодатель — это предприниматель по имени Владимир Ручка. 30 января 2020 года его заключили под стражу.

Михаила Шарова также арестовали и заключили под стражу до 25 марта 2020 года. Эдуарду Цветкову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следственного комитета, вину Михаил Шаров не признал.

Напомним также, что"Единая Россия" приостановила членство в партии Михаила Шарова из-за уголовного дела. Эта процедура предусмотрена Уставом партии (п. 4.4.4).