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03 февраля 2020 18:54  [310] Нижний сегодня: главные события дня
03 февраля 2020 18:36  [77] Медпункты РЖД оборудовали бесконтактными инфракрасными термометрами для выявления больных коронавирусом
03 февраля 2020 18:18  [106] Старые сараи в Нижнем Новгороде закрыли баннерами, посвященными Великой Отечественной войне
03 февраля 2020 18:08  [96] Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы 4-5 июля
03 февраля 2020 18:00  [110] Возможность перехода на раздельное накопление отходов рассматривается в Сергаче и Дзержинске
03 февраля 2020 17:41  [399] Нижегородские архивисты представили документы о помощи горьковчан Сталинграду
03 февраля 2020 17:22  [163] Перевозки пассажиров на ГЖД в январе выросли на 3,8%
03 февраля 2020 15:56  [611] День открытых дверей пройдет в нижегородском онкодиспансере 4 февраля
03 февраля 2020 14:45  [718] Кстовские тепловые сети реконструируют участок трубопровода отопления в районе бульвара Мира
03 февраля 2020 14:35  [364] Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

03 февраля 2020 18:54  [310] Общество

Стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести"

Принять участие могут все жители региона старше 14 лет. Сделать это можно несколькими способами: поставить свою подпись в централизованных пунктах по сбору подписей или на сайте, пройдя процедуру регистрации.

Три нижегородца вышли в финал основного конкурса "Лидеры России 2020"

В течение двух дней полуфинала конкурса "Лидеры России" в ПФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый конкурсант получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного развития.

Шуваловскую свалку в Нижнем Новгороде закрыли, чтобы приступить к рекультивации

В документах поясняется, что администрация Ленинского района должна обеспечить охрану территории и контроль за прекращением экономической и иной хозяйственной деятельности на территории свалки.

Морозы до -17° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе

В выходные прогнозируются морозы до -12° днем, до -17° ночью.

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