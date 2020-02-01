Нижний сегодня: главные события дня Общество

Стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести"

Принять участие могут все жители региона старше 14 лет. Сделать это можно несколькими способами: поставить свою подпись в централизованных пунктах по сбору подписей или на сайте, пройдя процедуру регистрации.

Три нижегородца вышли в финал основного конкурса "Лидеры России 2020"

В течение двух дней полуфинала конкурса "Лидеры России" в ПФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый конкурсант получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного развития.

Шуваловскую свалку в Нижнем Новгороде закрыли, чтобы приступить к рекультивации

В документах поясняется, что администрация Ленинского района должна обеспечить охрану территории и контроль за прекращением экономической и иной хозяйственной деятельности на территории свалки.

Морозы до -17° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе

В выходные прогнозируются морозы до -12° днем, до -17° ночью.