Нижегородские волонтеры начали помогать ветеранам на дому Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" проводит акцию, в рамках которой добровольцы оказывают социально-бытовую помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Волонтеры предлагают свое содействие в уборке дома и придомовой территории, приготовлении еды, помогут сделать мелкий ремонт, купить продукты и лекарства.

4 февраля 2020 года "Волонтеры Победы" навестили ветерана Великой Отечественной войны Александра Волкова. Александр Васильевич - заслуженный ветеран Нижегородской области, участник Берлинской операции, освобождения Праги и Украины. Добровольцы сделали уборку в квартире ветерана.

"Мне очень приятно участвовать в проекте, который дает возможность пообщаться с ветеранами в домашней обстановке, послушать воспоминания о войне. Это важный вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи, которой просто необходимо узнавать историю своей страны", - считает координатор направления "Связь поколений" нижегородского отделения "Волонтеров Победы" Екатерина Дудина.

Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" — это некоммерческая организация, насчитывающая более 190 тысяч волонтеров. Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, которым необходима помощь, могут обратиться по телефону 8-991-453-42-60. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал инициативу волонтеров. "Мне хочется поблагодарить всех, кто продолжает лучшие традиции, заложенные в прошлую эпоху. В этом деле важна и помощь, которую оказывают молодые люди, и общение с ветеранами. Такие проекты становятся настоящим мостиком между поколениями и позволяют сохранить живую память о том героическом времени", - отметил глава региона.