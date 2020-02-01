Нижний сегодня: главные события дня Общество

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 27%, на территории Нижегородской области - на 17 %

При этом доля вирусов гриппа среди респираторных вирусов увеличивается, а респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и других) снижается. С декабря 2019 года вирусы гриппа были выявлено 212 раз, выделяется преимущественно вирус гриппа А.

Нижегородская Госжилинспекция усилила контроль за очисткой кровель от снега и сосулек по поручению Глеба Никитина

К примеру, в Сергаче за январь сотрудниками ГЖИ было проверено 87 домов. На двух выявлено наличие сосулек и снежных навесов на кровлях. По факту выявленных нарушений возбуждено два административных производства. Внесено семь предостережений.

Ранее нижегородская Госжилинспекция пообещала "жестко" контролировать работу управляющих компаний в зимний период.

Более 24 тысяч жителей Нижегородской области получат уведомления о долгах за электроэнергию в январских квитанциях

В реестр попали лицевые счета с долгом за потребленный энергоресурс, превышающим 2-кратный норматив потребления. Суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей перед гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Нижегородской области превышает 50 млн рублей.

Собственникам жилых домов и квартир (24 180 лицевых счетов) необходимо в полном объеме погасить сумму задолженности в течение 20 дней, владельцам гаражей, садовых домиков и хозяйственных построек (154 лицевых счета) – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

Новые маршруты могут запустить в Нижнем Новгороде при строительстве развязки на Циолковского

На время строительства развязки на Циолковского в этом месте будет ограничено движение транспорта. Чтобы минимизировать неудобства для сормовичей, изменен график движения электричек от Московского вокзала до станции Починки, уже с 1 февраля введены дополнительные остановки на платформе Светлоярская. С 1 мая каждые 30 минут будут ходить электропоезда до станции Варя. Чтобы пассажирам было удобнее пересаживаться на станции Варя на трамвай и метро, Сергей Морозов попросил департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода совместно с ГИБДД продумать систему тротуаров и организовать пешеходный переход, а если это необходимо – перенести остановки общественного транспорта.

Напомним, первый поезд наземного "метро" в Сормове начал курсировать с 1 февраля этого года.

По словам генерального директора Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна, к 1 июня ГЖД планирует организовать в районе станции Починки перехватывающую парковку, где сормовичи смогут оставлять свои машины, чтобы доехать в центр города на электричке с пересадкой на метро или трамвай. Прорабатывается вопрос включения городских электричек в систему единого пересадочного билета, чтобы нижегородцы могли пользоваться ими по тарифу 60 и 90 минут.

Кроме того, по итогам совещания было предложено организовать дополнительный кольцевой маршрут автобуса по Сормовскому району, чтобы пассажиры могли комфортно доехать до станции Починки из 7 и 5 микрорайонов.

Власти начинают выбирать подрядчика для строительства нижегородского Ледового дворца

Правительство Нижегородской области ведет подготовку документов по выбору подрядчика для строительства Ледового дворца.

В минстрое добавили, что проект ледового дворца прошел экспертизу и получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". Стоимость строительства Ледового дворца оценивается в 10,9 млрд рублей.