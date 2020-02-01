Три способа узнать регион и мобильного оператора абонента

Наверняка каждому названивают с разных незнакомых номеров. Одни предлагают пройти опрос, другие предлагают что-то купить, а третьи рекламируют услуги. Многим людям часто приходится общаться по работе. Иногда можно наткнуться на этих спамеров. Проще узнать откуда этот номер и только потом перезванивать.

Сегодня есть еще довольно популярная функция – переход от одного оператора к другому. Поэтому узнать по коду откуда звонят не всегда возможно. Возникает путаница. Чтобы ее не было есть несколько простых способов оперативно узнать откуда звонят.

Первый способ простой – обратиться к сайту http://numbase.ru/931. В строке поиска нужно ввести интересующий вас номер и нажать кнопку найти. Ресурс тут же выдаст результат поиска и отобразит на карте откуда вам звонили, какому оператору принадлежит номер. На сайте предусмотрена очень удобная опция – оставить комментарий. Таким образом вы можете помочь другим людям. В комментариях можно указать с какой целью звонил тот или иной номер.

У многих операторов есть бесплатный сервис, который определит телефонный код. Также ресурс определит принадлежность к региону. Портированные номера он определяет тоже без проблем.

Существуют различные мобильные приложения как для Андроида, так и для системы IOS. Работают программы очень просто. В главном окне нужно ввести номер после чего получите полный отчет. В том числе получите отзывы других пользователей, которые уже имели дело с этими номерами.

Звонки на номера других операторов достаточно дорогие, поэтому люди активно используют эти способы, чтобы узнать о том, кто им звонил. Для людей, кто рационально использует свои средства такая информация будет не лишней. Особенно если учесть тот факт, что на рынке сегодня множество компаний, которые предоставляют услуги связи.

Для работы чаще всего пользуются сервисом онлайн. Вы можете разговаривать и тут же вписать номер телефона, чтобы узнать оператора. Другие же напротив предпочитают устанавливать информативные программы на мобильный телефон, чтобы сразу же видеть кто и откуда звонит.

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