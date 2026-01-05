Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж

06 января 2026 19:20 Культура и отдых

В Нижнем Новгороде 6 января состоялся зимний фестиваль воздухоплавания "Рождественская фиеста" (0+).

Напомним, ранее были отменены все запланированные мероприятия фестиваля из-за непогоды.

Мероприятие прошло на площадке между Мещерским озером и гипермаркетом "Метро". Здесь были организованы привязные подъемы на аэростатах.

В небо поднялись четыре воздушных шара. Три из них поднимали горожан в воздух бесплатно, а четвертый аэростат в форме сердца с Дедом Морозом и упряжкой оленей выступал в роли фотозоны для всех желающих.

Фото: Александр Воложанин

Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Теги:
Воздухоплавательный спорт Фестиваль
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных