Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж

В Нижнем Новгороде 6 января состоялся зимний фестиваль воздухоплавания "Рождественская фиеста" (0+).
Напомним, ранее были отменены все запланированные мероприятия фестиваля из-за непогоды.
Мероприятие прошло на площадке между Мещерским озером и гипермаркетом "Метро". Здесь были организованы привязные подъемы на аэростатах.
В небо поднялись четыре воздушных шара. Три из них поднимали горожан в воздух бесплатно, а четвертый аэростат в форме сердца с Дедом Морозом и упряжкой оленей выступал в роли фотозоны для всех желающих.
Фото: Александр Воложанин
