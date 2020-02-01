Региональный оператор фонда "Сколково" - нижегородский технопарк "Анкудиновка" попал в число лучших по итогам 2019 года Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Региональный оператор фонда "Сколково" - нижегородский технопарк "Анкудиновка" попал в число лучших по итогам 2019 года. Об этом стало известно по результатам стратегической сессии департамента регионального развития Фонда "Сколково", которая состоялась в рамках конференции Sk Regions, сообщили в пресс-службе правительства области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Фонд "Сколково" устанавливает для региональных операторов определённые показатели, которые необходимо выполнить.

"Технопарк "Анкудиновка" - один из двух региональных операторов, значительно перевыполнивших эти плановые показатели за 2019 год. Оба контрольных показателя: количество резидентов и их прогнозируемые объемы продаж перевыполнены более чем в 1,5-2 раза. Эти результаты говорят о высоком уровне поддержки, которую технопарк оказывает инновационным компаниям Нижегородской области. И эти результаты отмечены на федеральном уровне", - сообщил Глеб Никитин.

Руководитель технопарка Тимур Радаев сообщил, что по состоянию на начало 2020 года 30 компаний из Нижегородской области являются резидентами Сколково, причем 5 из них – выпускники технопарка "Анкудиновка" и 1 компания - действующий резидент технопарка.

Проект для нужд клинической онкологии

Как отметил Тимур Радаев, один из знаковых резидентов "Сколково" в регионе – научно-производственное предприятие "Биочип". При поддержке Фонда компанией был реализован проект высокоточных тест-систем на основе клеточных биочипов для нужд клинической онкологии. Внедрение этого проекта в массовую медицину позволит с практически стопроцентной вероятностью устанавливать предрасположенность пациента к тяжелым онкологическим заболеваниям.

Проект по редактированию видеоматериалов

Другой якорный проект – разработка универсального нелинейного редактора мультимедийных файлов для создания видео любой сложности VSDC Video Editor от компании "Мультилаб". В данный момент проект находится на стадии роста – около 200 тысяч человек в месяц скачивают текущую версию редактора с официального сайта. Проект представлен на мировом рынке, имеет локализацию для 9 языков и более 10 млн пользователей на данный момент. По ряду оценок, эта разработка (являющаяся примером кооперации Фонда "Сколково" и технопарка "Анкудиновка", а также цифровым партнером компании Intel) входит в тройку мировых продуктов для редактирования видеоматериалов.

Напомним, технопарк "Анкудиновка" стал региональным оператором фонда "Сколково" в Нижегородской области летом 2019 года. Статус регионального оператора Фонда позволит отбирать технологические инновационные проекты в регионе для получения поддержки на федеральном уровне. Отобранные компании могут пользоваться мерами поддержки фонда "Сколково", не покидая при этом Нижегородскую область. Они получат право использовать бренд, фирменный стиль и сервисы фонда: центры интеллектуальной собственности и коллективного пользования, менторские программы, программы акселерации.