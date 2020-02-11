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Общество

Трасса в Сокольском районе станет самым крупным объектом при ремонте дорог в Нижегородской области

14 февраля 2020 16:52  [331] Общество

Трасса в Сокольском районе станет самым крупным объектом при ремонте дорог в Нижегородской области в 2020 году. С учетом конкурсов, программа регионального проекта включает 192 объекта общей протяженностью 879,515 км, в том числе 24 объекта в Нижнем Новгороде, 7 объектов - в Дзержинске и 161 - в районах Нижегородской области. Всего более 840 км дорог. В начале этого года план ремонта дорог по нацпроекту "БКАД" был дополнен. Полный список дорог опубликован на сайте минтранса.

В Сокольском районе в нормативное состояние приведут 21 км 256 м трассы, проходящей вдоль населенных пунктов Каргино, Запашка и Лесной. Госконтракт стоимостью 93,6 млн рублей заключен с ООО "Нижавтодорстрой". Срок окончания работ - начало сентября 2020 года.

"В первую очередь в нацпроект включаются автомобильные дороги с наибольшей интенсивностью движения, наличием автобусного сообщения. Выбор объектов ремонта и реконструкции, прежде всего, обусловлен фактическим состоянием дорог и аварийностью. Планы мы обсуждали с жителями, депутатами, общественниками. Тем не менее, продолжают поступать обращения, поэтому за счет дополнительного финансирования включаем в ремонт новые объекты. К примеру, Досчатинское шоссе в Выксунском районе", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Самая большая программа ремонта сформирована в Городецком районе. Здесь в нормативное состояние приведут 36,5 км дорог. Новое асфальтобетонное покрытие будет сделано на участках дорог "Шопша - Иваново - Нижний Новгород", "Городец - Ковернино", "Линда - Городец - Заволжье" и "Городец - Зиняки - Кантаурово", а также участки подъездов к селу Зарубино и деревне Могильцы, к деревне Абросиха и деревне Черкуново.

Кроме того, в этом году начнется реконструкция Заревской объездной в Дзержинске и строительство развязки в районе Ольгино.

Ранее сообщалось, что все основные контракты на ремонт дорог в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по поручению губернатора были заключены до конца 2019 года.

Подробнее об итогах ремонтной кампании прошлого года можно узнать здесь.

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