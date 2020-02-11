Похитителя забора задержали росгвардейцы в Нижнем Новгороде
Похититель металлического забора задержан сотрудниками Росгвардии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя Автозаводский район, получили сведения о краже металлических конструкций с территории
одного из производственных предприятий - ущерб от произошедшего составил свыше 7,5 тыс. рублей.
К прибывшим на место росгвардейцам обратился работник компании, который сообщил приметы злоумышленника, который по горячим следам был задержан. Причем
похищенное ограждение находилось при нем.
Задержанным оказался 36-летний гражданин без определенного места жительства, который сейчас доставлен в территориальный отдел полиции для установления обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось о том, что похититель гвоздодера и рыбацких сетей задержан в Воротынском районе Нижегородской области.
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