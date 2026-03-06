Эксклюзив
Культура и отдых

Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника

06 марта 2026 15:21 Культура и отдых

В Нижегородском кремле открылась выставка "Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года" (6+), посвященная 130-летию Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. 

Выставка не случайно открывает череду мероприятий, приуроченных к юбилею. История музея началась в 1896 году, когда в Дмитриевской башне открылся Нижегородский городской художественный и исторический музей. В 1924 году его перевели в Усадьбу Рукавишниковых на Верхневолжской набережной. 

Экспозиция прослеживает путь музея — от первого собрания древностей до одного из крупнейших научно-исследовательских музейных комплексов страны. 

Ранее сообщалось, что осенью музейные пространства откроются еще в двух башнях кремля: Коромысловой и Часовой. 

Фото: Александр Воложанин

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
