О чем Глеб Никитин говорил на встрече с Владимиром Путиным 6 марта Политика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным, на которой обсуждались социально-экономические итоги развития Нижегородская область и реализация крупных проектов в регионе.

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин доложил, что в 2025 году на реализацию национальных проектов в области направили 55,3 млрд рублей, а суммарно за шесть лет — более 290 млрд рублей. В частности, в регионе отремонтировали свыше 300 медицинских учреждений, продолжается строительство пяти детских садов, проведен капремонт 20 школ и двух колледжей.

Отдельно глава региона остановился на модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде. По его словам, уже выполнено более двух третей работ: построено 104 км путей из 149 и поставлено 145 новых трамваев из 170. Техника производится на совместном предприятии "МиНиН" — совместном проекте Минска и Нижнего Новгорода.

Также обсуждалось создание межвузовского кампуса мирового уровня Неймарк в рамках федерального проекта "Молодежь и дети". Первый коливинг на 1300 мест уже построен, планируется возведение еще двух — на 4300 мест. В результате кампус сможет обеспечить 5600 мест проживания для примерно 8 тысяч студентов.

Глава региона сообщил, что по предварительным итогам 2025 года валовой региональный продукт вырос на 1,1%, что немного выше среднероссийского показателя. Рост обеспечен прежде всего обрабатывающей промышленностью — увеличилось производство машин и оборудования, лекарственных препаратов и нефтепродуктов.

Объем инвестиций в экономику региона составил 743 млрд рублей, около 90% из них — частные вложения. При этом в области сохраняется низкий уровень безработицы — один из самых низких в стране, а реальные доходы населения выросли на 8,3%, реальная заработная плата — на 6,1%.

Отдельное внимание на встрече уделили развитию туризма. По словам Глеба Никитина, турпоток в регион по сравнению с 2021 годом вырос в полтора раза и достиг 5 млн человек. Туристы потратили в регионе более 80 млрд рублей. К 2030 году при поддержке федеральных программ планируется построить 16 гостиниц более чем на 2300 номеров.

Еще обсуждалась поддержка участников СВО и их семей. В регионе реализуется программа "СВОё дело", которая помогает военнослужащим запускать собственный бизнес, а также создан музей истории СВО, признанный одним из лучших подобных проектов в стране.

Отдельно глава Нижегородской области доложил о демографических мерах поддержки семей. В регионе действует программа "Основа", предусматривающая выплату не менее 1 млн рублей семейного капитала при рождении каждого ребенка. По словам Никитина, благодаря комплексу мер суммарный коэффициент рождаемости впервые превысил средний показатель по Приволжскому федеральному округу.

Владимир Путин отметил, что работа по ключевым направлениям в регионе выстроена. "Я помню, когда я приезжал, вы мне уже тогда говорили о некоторых ваших инициативах. Вот они реализуются, и результат есть. Так что я вас с этим поздравляю", - заключил президент России.