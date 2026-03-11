Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 населенных пунктов Нижегородской области

11 марта 2026 18:23 Общество
Паводок может оставить без дорог 15 населенных пунктов Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области предстоящей весной 2026 года из-за паводка без транспортного сообщения могут остаться 15 населенных пунктов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, при подъеме воды возможно затопление мостов и участков автодорог, что приведет к временной изоляции ряда территорий.

В зоне риска находятся населенные пункты в нескольких муниципалитетах. В Балахнинском округе это поселок Ляхово и деревня Смирино. В Володарском округе — поселки Охлопково, Дубки и Старая Сейма, а также деревня Соловьево.  

В Воскресенском округе возможные ограничения могут коснуться затона имени Михеева. В городском округе Нижний Новгород — подсобное хозяйство Кудьма. В Городецком округе в перечень включены деревни Конево, Курочкино и Руя.  

Кроме того, в список вошли поселок Натальино в Навашинском округе, деревня Старое Щербинино и село Вареж в Павловском округе, а также поселок Атазик в Уренском округе.

Напомним, специалисты прогнозируют, что уровень весеннего половодья может превысить среднемноголетние значения. Это объясняется большим запасом влаги, накопленным в снежном покрове.

Ранее сообщалось, что в регионе в зону вероятного подтопления могут попасть 141 населенный пункт и 71 участок автомобильных дорог.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

МЧС Половодье
Эксклюзив
