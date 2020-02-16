Япония заинтересовалась сотрудничеством с Нижегородской областью в сфере промышленности

Фото: Александр Воложанин

Нижегородскую область посетила делегация Федерации экономических организаций Японии "Кэйданрэн", которой показали промышленный потенциал региона. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

В рамках визита делегация посетила Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ им. Н.И. Лобачевского, где гостям региона презентовали новейшие научные разработки и промышленные достижения Нижегородской области.

"ННГУ является участником Научно-образовательного центра (НОЦ) Нижегородской области, одного из пяти ведущих российских центров мирового уровня. Здесь реализуются прорывные проекты, которые связаны с трансфером технологий, фундаментальных научных разработок в реальный сектор экономики. По сути, это уникальные российские научные разработки, которые нам необходимо продвигать на мировой рынок", - сказал Евгений Люлин.

"Кроме того, японские компании заинтересованы в сотрудничестве в сфере промышленности", - добавил первый заместитель губернатора.

"Нижегородская область – один из ведущих промышленных центров России: темпы роста промпроизводства в регионе опережают среднероссийские. В Нижегородской области производится целый ряд уникальных продуктов, которые могут быть интересны зарубежным партнерам. Кроме того, сейчас идет работа по созданию и наполнению территорий с преференциями для бизнеса: особой экономической зоны, индустриальных парков и других, где можно быстро разместить новые производства с участием иностранных инвестиций", - пояснил он.

Делегации показали несколько десятков проектов, в том числе не имеющие аналогов в мире разработки в области онкологии, агротехнологий, искусственного интеллекта.

Среди проектов - "кибер-сердце": программно-аппаратный комплекс, диагностирующий сердечно-сосудистые заболевания с использованием суперкомпьютера "Лобачевский" и искусственного интеллекта. Проект позволяет, в том числе, развить удаленную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. Также делегации представили мультифункциональные нанокомплексы для тераностики. Нанокомплексы – это молекулярные комплексы для диагностики и терапии онкологии, имеющие способность присоединяться к опухолевым клеткам, что позволяет прижизненно визуализировать опухолевые очаги и оказывать на них направленное воздействие.

"Я наблюдал живой интерес со стороны делегации. Они активно не только спрашивали, но ещё и участвовали в интерактивных мероприятиях, пробовали те разработки и приборы, которые мы показывали. Больше всего заинтересовала диагностика онкологии. С большим увлечением они рассматривали "киберсердце", - рассказал проректор по научной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского Михаил Иванченко.

Кроме того, делегация Японии познакомилась с презентацией ряда промышленных предприятий региона.