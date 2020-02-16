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Общество

Нижегородцам в возрасте 50+ лет помогут в вопросах трудоустройства с 26 февраля по 11 марта

23 февраля 2020 11:53  [109] Общество

Нижегородцам в возрасте 50+ лет помогут в вопросах трудоустройства с 26 февраля по 11 марта. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Мероприятия пройдут в центрах занятости населения Воскресенского, Дальнеконстантиновского, Починковского районов Нижегородской области и города Нижнего Новгорода (Сормовский отдел).

Нижегородцы, обратившиеся к специалистам центров, смогут получить информацию о возможном трудоустройстве, познакомятся с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности, о возможностях профессионального обучения.

Напомним, что подобные консультации проходят с 20 февраля по 6 марта 2020 года в Городецком (Ковернинский отдел), Дальнеконстантиновском и Починковском районах.

В 2019 году более 2,6 тысяч нижегородцев предпенсионного возраста прошли профессиональную переподготовку и повысили свою квалификацию. На эти цели было потрачено 80,3 млн рублей.

В 2020 году возрастная категория лиц старшего поколения расширена, объем финансирования увеличен до 99,8 млн рублей, из которых 95,8 млн рублей - федеральные средства и 4 млн рублей - средства из областного бюджета.

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