Нижегородцам предложили стать волонтерами 800-летия города Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам предложили стать волонтерами 800-летия города. Запуск волонтерской программы состоялся 3 марта 2020 года на стадионе "Нижний Новгород". В нем приняли участие члены волонтерского движения и студенты нижегородских вузов.

С 3 марта в регионе начинается формирование профессиональной базы волонтеров, которые станут незаменимыми помощниками при проведении юбилея Нижнего Новгорода. Всего планируется привлечь более тысячи человек.

Волонтером может стать любой человек в возрасте от 16 лет независимо от гражданства. Главное – иметь активную жизненную позицию, хотеть помогать людям, уметь работать в команде, любить Нижний Новгород.

Подать заявку можно до марта 2021 года на сайте 800-летия Нижнего Новгорода. Первый набор приступит к обучению уже в марте этого года.

Волонтеры будут разделены по двум направлениям: событийное (встреча гостей, управление зрительскими потоками, координация на площадке, информирование, создание праздничной атмосферы, навигация, взаимодействие со СМИ) и социальное (участие в проекте "800 добрых дел"). Участвовать в мероприятиях волонтеры начнут уже в этом году и будут делать это до декабря 2021-го.

Волонтер 800-летия Нижнего Новгорода получит экипировку, билеты на городские события, а также транспортную карту на время празднования юбилея.

Присоединиться к команде волонтеров пригласил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"800-летие Нижнего Новгорода станет ярким событием, которое оставит свой след в истории города. Сейчас есть уникальная возможность получить полезные навыки и принести пользу своей малой родине. Мы видели, как отлично работала волонтерская команда на Чемпионате мира по футболу. Для многих такой опыт становится важным этапом жизненного пути. Нам нужны волонтеры самых разных поколений. У каждого человека свой взгляд на город", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что здание бывшего музея нижегородской интеллигенции и еще пятнадцать городских объектов отреставрируют, ОКН "Дом Котельникова" отремонтируют к 800-летию города.

Нижний Новгород перейдет на светодиодное освещение к юбилею.

Также запланированы реставрация Кремля, строительство фуникулера, преображение парка "Швейцария", строительство большого образовательного центра или развязки в районе ул. Циолковского в Сормове.