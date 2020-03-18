Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей предложено создать в Нижнем Новгороде Общество

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей предложено создать в Нижнем Новгороде. Депутаты городской Думы в ходе заседания комиссии по МСУ 23 марта 2020 года обсудили внесение изменений в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий.



Начальник правового управления городской Думы Ирина Маслова напомнила, что ранее вопросы увековечения рассматривались комитетом по присвоению звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода", что не является его непосредственной деятельностью.

В связи с этим предлагается создать отдельный комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. По предварительной информации, комитет будет состоять из 21 человека. В его состав войдут депутаты городской Думы, глава города, представители организаций образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, а также общественных организаций.

По словам начальника правового управления Думы, поправки предусматривают, что увековечению будет подлежать не только память о выдающихся деятелях Нижнего Новгорода и общезначимых исторических событиях, но и о группах граждан, чьи профессиональные или личные достижения заслужили благодарность нижегородцев.

"Это могут быть представители различных профессий, а также какой-либо деятельности. Ранее такой возможности не было", – уточнила Ирина Маслова, приведя в качестве примера сквер на площади Сенной имени Константина Ракутина, который первоначально предлагалось назвать "Памяти пограничников". Также предлагается увековечить память Константина Ивановича Ракутина, выдающегося военачальника Красной Армии, Героя Советского Союза, генерал-майора, установив мемориальную доску на фасаде дома № 37 по улице Большая Покровская, где он жил.

Также предлагается предоставлять смету и другие документы, согласованные с различными структурными подразделениями, уже после принятия комитетом решения о поддержке инициативы об увековечении. Кроме того, с трех до одного месяца предлагается сократить срок принятия комитетом решения о поддержке или отклонении инициативы.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода по социальным вопросам Александра Шарова попросила при принятии изменений в Положение об увековечении учесть предложения Общественной палаты. Общественники предлагают создать при Комитете по увековечению совет экспертов для проведения оценки архитектурно-художественного исполнения и лингвистического оформления объекта увековечения, а также проводить общественные слушания до подачи документов в Комитет по увековечению.

Решение по созданию комитета будет принято на основном мартовском заседании Думы 25 марта 2020 года.