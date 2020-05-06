Нижегородская область занимает 16 место по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения, - Глеб Никитин Общество

Нижегородская область на 7 мая 2020 года занимает 16-е место среди регионов России по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией в расчете на 100 тысяч населения. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, на сегодня подтвержденные случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 48 районах и городских округах, включая Нижний Новгород.

Наибольшее число заболевших – 1747 человек – проживает в областном центре. Кроме того, коронавирус верифицирован у 381 жителя Павловского района, 298 жителей Дивеевского района, у 113 человек в Кулебакском районе, у 109 человек в Дзержинске, у 104 человек в Починковском районе.

Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском и Княгининском районах.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 7 мая составляет 3 610 человек, 510 человек выздоровели, 23 - скончались.

"Большие объемы тестирования позволяют нам выявлять инфекцию у тех, у кого нет никаких симптомов заболевания. Мы стараемся охватить всех, кто входит в группу риска, например, людей, контактировавших с зараженными. Это позволяет принимать превентивные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания. К тому же за теми, у кого выявлен коронавирус, устанавливается медицинское наблюдение, что дает возможность оперативно реагировать в случае возникновения каких-то признаков болезни. Обязательно продолжим работу по расширению объемов тестирования", - подчеркнул Глеб Никитин.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 7 мая 2020 года):

Ардатовский – 82 подтвержденных случая

Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 48 подтвержденных случаев

Балахнинский – 16 подтвержденных случаев

Богородский – 82 подтвержденных случая

Большеболдинский район – 2 подтвержденных случая

Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

Борский – 55 подтвержденных случаев

Бутурлинский – 11 подтвержденных случаев

Вадский – 1 подтвержденный случай

Вачский – 18 подтвержденных случаев

Ветлужский – 1 подтвержденный случай

Вознесенский – 3 подтвержденных случая

Володарский – 23 подтвержденных случая

Воротынский – 3 подтвержденных случая

Выксунский – 46 подтвержденных случаев

Гагинский – 3 подтвержденных случая

Городецкий – 21 подтвержденный случай

Д.Константиновский – 25 подтвержденных случаев

Дзержинск – 109 подтвержденных случаев

Дивеевский – 298 подтвержденных случаев

Ковернинский – 1 подтвержденный случай

Краснобаковский – 5 подтвержденных случаев

Краснооктябрьский – 37 подтвержденных случаев

Кстовский – 93 подтвержденных случая

Кулебакский – 113 подтвержденных случаев

Лукояновский – 9 подтвержденных случаев

Лысковский – 7 подтвержденных случаев

Навашинский – 24 подтвержденных случая

Павловский – 381 подтвержденный случай

Первомайский – 7 подтвержденных случаев

Перевозский – 2 подтвержденных случая

Пильнинский – 11 подтвержденных случаев

Починковский – 104 подтвержденных случая

Семеновский – 28 подтвержденных случаев

Сергачский – 48 подтвержденных случаев

Сеченовский – 5 подтвержденных случаев

Сокольский – 2 подтвержденных случая

Сосновский – 17 подтвержденных случаев

Спасский – 11 подтвержденных случаев

Тонкинский – 1 подтвержденный случай

Тоншаевский – 5 подтвержденных случаев

Уренский – 8 подтвержденных случаев

Чкаловский – 6 подтвержденных случаев

Шарангский – 8 подтвержденных случаев

Шатковский – 11 подтвержденных случаев

Шахунский – 28 подтвержденных случаев

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее.

Н.Новгород – 1747 подтвержденных случаев

В районах Нижнего Новгорода:

Канавинский – 316 подтвержденных случаев

Ленинский – 288 подтвержденных случаев

Нижегородский – 278 подтвержденных случаев

Автозаводский – 237 подтвержденных случаев

Советский – 191 подтвержденный случай

Сормовский – 167 подтвержденных случаев

Приокский – 145 подтвержденных случаев

Московский – 125 подтвержденных случаев