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Общество

Нижегородская область занимает 16 место по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения, - Глеб Никитин

07 мая 2020 15:01  [58] Общество

Нижегородская область на 7 мая 2020 года занимает 16-е место среди регионов России по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией в расчете на 100 тысяч населения. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, на сегодня подтвержденные случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 48 районах и городских округах, включая Нижний Новгород.

Наибольшее число заболевших – 1747 человек – проживает в областном центре. Кроме того, коронавирус верифицирован у 381 жителя Павловского района, 298 жителей Дивеевского района, у 113 человек в Кулебакском районе, у 109 человек в Дзержинске, у 104 человек в Починковском районе.

Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском и Княгининском районах.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 7 мая составляет 3 610 человек, 510 человек выздоровели, 23 - скончались.

"Большие объемы тестирования позволяют нам выявлять инфекцию у тех, у кого нет никаких симптомов заболевания. Мы стараемся охватить всех, кто входит в группу риска, например, людей, контактировавших с зараженными. Это позволяет принимать превентивные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания. К тому же за теми, у кого выявлен коронавирус, устанавливается медицинское наблюдение, что дает возможность оперативно реагировать в случае возникновения каких-то признаков болезни. Обязательно продолжим работу по расширению объемов тестирования", - подчеркнул Глеб Никитин.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 7 мая 2020 года):

Ардатовский – 82 подтвержденных случая
Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 48 подтвержденных случаев
Балахнинский – 16 подтвержденных случаев
Богородский – 82 подтвержденных случая
Большеболдинский район – 2 подтвержденных случая
Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
Борский – 55 подтвержденных случаев
Бутурлинский – 11 подтвержденных случаев
Вадский – 1 подтвержденный случай
Вачский – 18 подтвержденных случаев
Ветлужский – 1 подтвержденный случай
Вознесенский – 3 подтвержденных случая
Володарский – 23 подтвержденных случая
Воротынский – 3 подтвержденных случая
Выксунский – 46 подтвержденных случаев
Гагинский – 3 подтвержденных случая
Городецкий – 21 подтвержденный случай
Д.Константиновский – 25 подтвержденных случаев
Дзержинск – 109 подтвержденных случаев
Дивеевский – 298 подтвержденных случаев
Ковернинский – 1 подтвержденный случай
Краснобаковский – 5 подтвержденных случаев
Краснооктябрьский – 37 подтвержденных случаев
Кстовский – 93 подтвержденных случая
Кулебакский – 113 подтвержденных случаев
Лукояновский – 9 подтвержденных случаев
Лысковский – 7 подтвержденных случаев
Навашинский – 24 подтвержденных случая
Павловский – 381 подтвержденный случай
Первомайский – 7 подтвержденных случаев
Перевозский – 2 подтвержденных случая
Пильнинский – 11 подтвержденных случаев
Починковский – 104 подтвержденных случая
Семеновский – 28 подтвержденных случаев
Сергачский – 48 подтвержденных случаев
Сеченовский – 5 подтвержденных случаев
Сокольский – 2 подтвержденных случая
Сосновский – 17 подтвержденных случаев
Спасский – 11 подтвержденных случаев
Тонкинский – 1 подтвержденный случай
Тоншаевский – 5 подтвержденных случаев
Уренский – 8 подтвержденных случаев
Чкаловский – 6 подтвержденных случаев
Шарангский – 8 подтвержденных случаев
Шатковский – 11 подтвержденных случаев
Шахунский – 28 подтвержденных случаев
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее.
Н.Новгород – 1747 подтвержденных случаев

В районах Нижнего Новгорода:

Канавинский – 316 подтвержденных случаев
Ленинский – 288 подтвержденных случаев
Нижегородский – 278 подтвержденных случаев
Автозаводский – 237 подтвержденных случаев
Советский – 191 подтвержденный случай
Сормовский – 167 подтвержденных случаев
Приокский – 145 подтвержденных случаев
Московский – 125 подтвержденных случаев

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