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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

18 мая 2020 19:25  [71] Общество

НПАТ будет обслуживать Т-92

Маршрут Т-92 "Микрорайон Бурнаковский - микрорайон Цветы" возобновляет работу с 18 мая.

В связи с многочисленными обращениями нижегородцев министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области провело необходимые процедуры и выдало временное свидетельство на обслуживание маршрута МП "Нижегородпассажиравтотранс", единственному обратившемуся с заявкой.

Стоимость и правила проезда на Т-92 будут такими же, как в муниципальных автобусах: 26 рублей при безналичной оплате, 28 рублей при оплате наличными. Также в этих автобусах будут действовать все виды проездных карт и льготные документы.

Всего 6692 человека: новые случаи заражения выявлены в Нижегородской области

По состоянию на 18 мая, в Нижегородской области подтверждены еще 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, всего заболели 6 692 человека, из них выздоровели 1 415 человек, умерли 43 человека.

График работы нижегородской канатной дороги изменился

C 18 мая 2020 она будет работать в следующем режиме:

понедельник - суббота: 6:45 – 21:00;
воскресенье: 9:00 – 21:00.

Доследственная проверка организована после обнаружения вакцин от гриппа под Дзержинском

В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить, каким образом вакцины от гриппа могли оказаться в лесу, а лицам, допустившим халатное отношение к своим обязанностям, будет дана юридическая оценка.

Дополнительные меры поддержки транспортных предприятий разработаны в правительстве Нижегородской области

Основная мера поддержки отрасли на региональном уровне - это компенсация части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ и выплату заработной платы.

Кроме того, часть средств планируется направить предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса. Предусмотрена и компенсация расходов на приобретение профилактического оборудования и средств дезинфекции. Совокупные расходы регионального бюджета на эти цели оцениваются в целом в 507,6 млн рублей.

Продуктовые наборы начали выдавать нижегородским школьникам-льготникам с 18 мая

Эту работу планируется завершить до 23 мая.

В майские продуктовые наборы будут отличаться по составу от тех, которые раздавали в апреле. В них вошли гречневая крупа, хлопья "Геркулес", рис, молоко, сок, шоколад, какао и говядина тушеная.

По словам генерального директора МП "Единый центр муниципального заказа" Александра Банцекина, в связи с тем, что в мае только 12 рабочих дней, в мае продуктовый набор будет меньше, чем в апреле.

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