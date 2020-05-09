Депутаты требуют решить проблему ежегодных затоплений Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по экологии 19 мая 2020 года обсудили меры, предпринятые администрацией города для ликвидации последствий ливня, затопившего центр Нижнего Новгорода 8 мая.
Напомним, тогда сильно подтопило участок на ул.Б.Покровской, набережная Федоровского выглядела как большое озеро. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом. Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.
Как сообщил в своем докладе директор МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" Алексей Ежков, во время ливня в наибольшей степени пострадали склон под зданием гостиницы "Азимут" на улице Заломова в районе набережной Федоровского, участок Георгиевского съезда около бизнес-центра "Александровский сад" и участок склона на Окском съезде под зданием №23Г по проспекту Гагарина.
Причиной затопления улиц Алексеевской, Ошарской, Октябрьской и Ковалихинской, по данным управления, является нахождение водовыпуска в реку Кова на два метра ниже дна реки. По словам Алексея Ежкова, путем решения этой проблемы может стать углубление дна Ковы на два-три метра.
Депутаты обратили внимание, что городу необходимо разработать комплекс мероприятий, чтобы предупредить случаи затопления в будущем.
"Город расположен на склонах, и мы периодически сталкиваемся с затоплениями и оползнями. У "Нижегородского водоканала" были свои предложения, у предыдущей администрации города – свои варианты по установке насосов. Необходим план мер, чтобы это не повторилось. Дайте депутатам адекватный бюджет: сколько это стоит, чтобы нормально чистить и регулярно ремонтировать", – прокомментировал председатель постоянной комиссии Михаил Кузнецов.
Депутаты также поинтересовались у представителей администрации города, на какой стадии находится работа по разработке концессионного соглашения на ремонт ливневой канализации. Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, пояснил, что соответствующее решение будет рассматриваться новым составом администрации города.
"Сегодня ключевой момент заключается в том, что с приходом новой администрации будет пересматриваться концепция строительства ливневки. Это плохо. Мы теряем самое главное – время. Сейчас необходимо рассматривать уже имеющиеся наработки ремонта ливневки и понять: наш это вариант или нет", – считает депутат Марк Фельдман.
Напомним, весной 2019 года Алексей Ежков рассказал о текущем содержании системы ливневой канализации в городе. Он сообщил, что в 2019 году из бюджета города на содержание и ремонт ливневых сетей выделяется 21 млн 803 тысяч рублей, дополнительная потребность составляет 69 млн 662 тысяч рублей. Он также сообщил, что в настоящее время в Нижнем Новгороде на 1 кв.км площади приходится 1 км сетей для отвода ливневых стоков, тогда как необходимый минимум для такого города – 4 км сетей.
Напомним, в январе 2019 года нижегородская администрация предложила передать ливневки и фонтаны в концессию "Водоканалу". Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц).
В октябре 2019 года генеральный директор АО "Нижегородской водоканал" Николай Николюк сообщил, что изношенность ливневой системы города составляет 90%. Он подчеркнул, что в настоящее время водосбор происходит только с 50% территории города.
Заключения концессионного соглашения запланировано на второй квартал 2020 года.
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