Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

На долю Нижнего Новгорода приходится 50,2% от общего числа заболевших COVID-19, 49,8% случаев зафиксированы в районах и городских округах Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде коронавирус подтвержден у 3 721 жителей. За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 100 человек.

Далее по числу заболевших следуют Павловский (628 человек, рост на 29 случаев), Дивеевский (402, плюс один заболевший), Кулебакский (297 человек, +8 случаев), Богородский (241, плюс один заболевший), Борский (191 заболевший, рост на 7 случаев), а также Дзержинск (164, рост на 4 случая), Починковский (167, +1 случай) и Кстовский (158, на 4 заболевших больше) районы.

Напомним, 18 мая 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Изменения являются первым этапом снятия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекцией.

Сейчас в Нижегородской области начинают открываться магазины одежды и обуви, но на определенных условиях. Кроме того, увеличивается радиус прогулки и ее продолжительность, а также разрешаются занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе.

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории Нижегородской области, на которых, в соответствии с решениями регионального правительства, введен и действует карантин: в селе Починки (Починковский район), г.о.г. Выкса, в Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район), а также в селе Дивеево.

"Это решение принято по итогам анализа ситуации, которая складывается в карантинных пунктах. Но мне хотелось бы обнадежить жителей большинства из них. Есть хорошие результаты принятых мер. И, полагаю, в ближайшее время можно будет принимать решения о снятии карантина в ряде населенных пунктов", - сказал Глеб Никитин.