Глеб Никитин рекомендовал главам в районах Нижегородской области определиться с открытием детсадов Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рекомендовал главам местного самоуправления районов и городских округов рассмотреть вопрос об открытии детских садов. Тема работы дошкольных учреждений обсуждалась 27 мая 2020 года в ходе совещания с главами МСУ.

"Поступает много жалоб от родителей из различных районов области, которые столкнулись с тем, что им сложно отдать ребенка в садик. Безусловно, принимать решение нужно исходя из эпидемиологической обстановки в каждом конкретном районе. Там, где зафиксированы единичные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, где ситуация стабильная и наблюдается тенденция улучшения, возможно принятие на заседаниях районных оперативных штабов решения об открытии дошкольных учреждений. Перед этим главам необходимо всестороннее изучить вопрос совместно с главным санитарным врачом района", - отметил Глеб Никитин.

Министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин отметил, что детские центры - учреждения дополнительного образования, на которые на первом этапе снятия ограничений не распространяется право возобновления работы, массово подают в муниципалитеты заявления об открытии.

"Мы бы рекомендовали разрешить им деятельность в режиме ограниченного посещения. Нередко такие учреждения посещают дети с особенными образовательными потребностями, и вопрос их подготовки к школе стоит довольно остро", - сказал Сергей Злобин.

Глава региона подчеркнул, что в случае принятия положительного решения об открытии учреждений дополнительного образования в режиме ограниченного посещения данные организации должны получать разрешения на работу в общем порядке.

"Контролировать соблюдение учреждениями допобразования всех санитарно-эпидемических требований нужно очень строго", - сказал губернатор.

Напомним, на первом этапе снятия ограничений открываются объекты розничной торговли, а также увеличен радиус прогулки до 1000 метров от места проживания (пребывания) и ее продолжительность - до 120 минут в сутки; стали возможными занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе в спортивной экипировке в течение 120 минут в сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 метров.

Снятие данных ограничений также не распространяется на территории, где действует карантин.

Напомним, 2 мая карантин был введен в селе Починки (Починковский район), в Выксе, Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в Кулебаках и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район). 25 апреля 2020 года карантин был введен в селе Дивеево. При этом 21 мая в поселке Гремячево, а также 26 мая в р.п. Мухтолово Ардатовского района и в с.Починки карантин был отменен.

Ранее уже сообщалось, что детские сады, возможно, откроют в ближайшее время в Нижегородской области. Пока открыли допгруппы.

Также Глеб Никитин поручил главам местного самоуправления взять под личный контроль вопросы, связанные со строительством детсадов (сокращение сроков подготовки конкурсной документации и устранение замечаний по итогам госэкспертизы). Запланировано строительство 20 детских садов, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2021 год.