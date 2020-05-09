Нижний сегодня: главные события дня Общество

Горячую воду в нижегородских домах отключат позже намеченного срока

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил максимально перенести сроки и сократить период отключения горячего водоснабжения в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности. В 2019 году отключение стартовало в мае и ГВС отсутствовало в квартирах нижегородцев около двух недель. В 2020 году ГВС планировалось начать отключать в июне и сократить сроки до 10-11 дней. Между тем от находящихся на самоизоляции нижегородцев стало поступать большое количество жалоб в связи с предстоящим отключением горячей воды.

Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области

Коронавирус подтвержден у 8 735 нижегородцев по данным на 27 мая, в том числе за прошедшие сутки – у 231 человека. Из общего числа заболевших 3 187 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, в том числе за прошедшие сутки – 292 жителя региона.

Нижний Новгород остается лидером в регионе по числу заболевших коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде превышает показатели всех территорий Нижегородской области, где зарегистрирована инфекция. Наибольшее количество заболевших – 4 420 человек - проживает в Нижнем Новгороде. Вчера инфицированных жителей областного центра насчитывалось 4 324. Таким образом, за сутки количество заболевших увеличилось на 96 человек.

Еще шесть нижегородцев умерли от COVID-19, увеличив число скончавшихся до 78

Вчера стало известно о смерти семи жителей региона. Сегодня зарегистрирован летальный исход еще шести человек. У всех умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Советская эстетика: на пл.Советской предлагают выращивать кукурузу

Проектное бюро ТМ представило предварительную концепцию развития площади Советской в рамках программы #Среда800. Разработчики концепции сделали выбор в пользу советской эстетики. С проектом развития площади можно ознакомится в материале НИА "Нижний Новгород".

Карантин снят в с.Починки Нижегородской области

Карантин по коронавирусу в селе был введен 2 мая. На 26 мая зарегистрировано 109 случаев заражения, а за последние два дня новых случаев не выявлено. Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о ликвидации очага.

Глеб Никитин рекомендовал главам в районах Нижегородской области определиться с открытием детсадов

Сейчас поступает много жалоб от родителей из различных районов области, которые столкнулись с тем, что им сложно отдать ребенка в садик, поэтому рассматривается вопрос о скорейшем открытии и условиях возобновления работы детских учреждений.

"Красное Сормово" построило восьмой из 11 сухогрузов по контракту с ГТЛК

Сейчас сухогруз "Пола Агата" отправится на швартовные и ходовые испытания. Серия из 11 сухогрузов строится в рамках двустороннего договора между "Заводом "Красное Сормово" и ГТЛК, который был подписан в марте 2019 года. Цена контракта составила 10,437 млрд рублей.