Всего 9244 человека: еще 281 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области Общество

В регионе зарегистрирован еще 281 новый случай заболевания. Таким образом, по состоянию на 29 мая 2020 года, заболели 9 244 человека. Из них 3 508 человек выздоровели, 89 человек умерли.

Глеб Никитин отметил, что сейчас показатель заболеваемости напрямую зависят от того, что происходило 2-2,5 недели назад. Например, 10 мая было зафиксировано 354 случая заражения, 14 мая – 307.

"У коронавируса достаточно долгий инкубационный период. Это напрямую влияет на ситуацию. У значительного числа зараженных – у более 3,5 тысячи человек, или примерно у 40%, - и вовсе нет никаких симптомов, они проходят лечение амбулаторно. Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. То, что 29 мая подтвержденных случаев больше, чем несколько дней ранее, не должно вводить в заблуждение. Отдельные такие эпизоды возможны и не свидетельствуют об общем ухудшении ситуации. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции", - подчеркнул он.

Глава региона добавил, что по ежедневному количеству выписанных из больниц пациентов, по данным на 29 мая, Нижегородская область занимает 4-е место в России.

"Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. Я по-прежнему призываю жителей области быть бдительными, соблюдать все требования эпидемиологической безопасности при нахождении в транспорте, магазинах и других общественных местах и по возможности сократить до минимума выход из дома. А людям из группы риска - гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, - необходимо строго соблюдать режим самоизоляции", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, от коронавируса скончались еще 5 жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 89. "Каждый случай – большая трагедия для близких. Но важно разобраться в малейших подробностях летального исхода. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - прокомментировал он.

Напомним, карантин в селе Дивеево продлен на неопределённое время.