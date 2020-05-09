Кладбища разрешили посещать в Нижнем Новгороде

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Ограничения на посещение кладбищ отменяются в Нижнем Новгороде с 29 мая. Как сообщает пресс-служба администрации города, соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
При посещении кладбищ рекомендуется носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с находящимися рядом людьми.
Кладбища Нижнего Новгорода были закрыты для посетителей с середины апреля в связи с распространением коронавируса.
Напомним, что сейчас в Нижегородской области действует первый этап снятия ограничений, которые введены Указом губернатора.
Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе недалеко от дома.
Кроме того, с 29 мая открываются спортивные сооружения и спортклубы для профессиональных спортсменов.
Поликлиники Нижегородской области с 1 июня постепенно возобновят оказание плановой медицинской помощи пациентам.
Также с 1 июня в нижегородских храмах возобновляются богослужения.
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