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Общество

Кладбища разрешили посещать в Нижнем Новгороде

29 мая 2020 18:57  [361] Общество

Фото: Соцсеть

Ограничения на посещение кладбищ отменяются в Нижнем Новгороде с 29 мая. Как сообщает пресс-служба администрации города, соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

При посещении кладбищ рекомендуется носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с находящимися рядом людьми.

Кладбища Нижнего Новгорода были закрыты для посетителей с середины апреля в связи с распространением коронавируса.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области действует первый этап снятия ограничений, которые введены Указом губернатора.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе недалеко от дома.

Кроме того, с 29 мая открываются спортивные сооружения и спортклубы для профессиональных спортсменов.

Поликлиники Нижегородской области с 1 июня постепенно возобновят оказание плановой медицинской помощи пациентам.

Также с 1 июня в нижегородских храмах возобновляются богослужения.

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