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Строительство загородных домов и коттеджей

29 мая 2020 21:37  [67]

Строительная компания «БрикХауз» предлагает услуги возведения загородных домов и коттеджей. А также проектирования. На сайте можно посмотреть проекты не только жилых домов, но и бань https://b-h-c.ru/proekty/bani/. В комплекс услуг входят различные строительные и отделочные работы, оснащение объектов коммуникациями и пр. На них действуют выгодные расценки.

Основные предложения

  • Проектирование.
  • Строительство фундаментов.
  • Строительство домов.
  • Отделочные работы.
  • Кровельные работы.
  • Монолитные работы.
  • Кладка блоков и кирпича.
  • Благоустройство участков.
  • Возведение ограждений, заборов.

В штате компании работают квалифицированные инженеры. Они профессионально выполняют проектирование, расчетные работы, руководят процессом строительства. Штат также укомплектован опытными рабочими-строителями. Они имеют практические навыки и большой опыт в строительстве загородных домов и коттеджей разной сложности. У компании можно заказать проект и строительство бани под ключ на выгодных условиях. Высокая квалификация специалистов компании является гарантом качества производства работ, эксплуатационной надежности зданий и сооружений.

Разновидности проектов домов

  • Каменные дома.
  • Комбинированные дома.
  • Дома из пеноблоков.
  • Газосиликатные дома.
  • Дома с плоской крышей.
  • Дома с бассейном.
  • Бани.

В штате компании работают специалисты, знающие нюансы возведения различных строительных конструкций. Они качественно строят фундаменты, делают стеновую кладку, выполняют кровельные работы. В услуги также входит благоустройство приусадебных участков загородных домов, возведение ограждений, включая заборы.

В работе с клиентами компания придерживается принципов честности. Она выполняет проекты в короткий период времени. Качество работ контролируется на каждом этапе строительства. При выполнении строительных и отделочных работ используются материалы высокого качества. В строительстве применяется современная техника и передовые технологии. На возведенные объекты компания предоставляет гарантию 10 лет.

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