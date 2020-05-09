Строительство загородных домов и коттеджей

Строительная компания «БрикХауз» предлагает услуги возведения загородных домов и коттеджей. А также проектирования. На сайте можно посмотреть проекты не только жилых домов, но и бань https://b-h-c.ru/proekty/bani/. В комплекс услуг входят различные строительные и отделочные работы, оснащение объектов коммуникациями и пр. На них действуют выгодные расценки.

Основные предложения

Проектирование.

Строительство фундаментов.

Строительство домов.

Отделочные работы.

Кровельные работы.

Монолитные работы.

Кладка блоков и кирпича.

Благоустройство участков.

Возведение ограждений, заборов.

В штате компании работают квалифицированные инженеры. Они профессионально выполняют проектирование, расчетные работы, руководят процессом строительства. Штат также укомплектован опытными рабочими-строителями. Они имеют практические навыки и большой опыт в строительстве загородных домов и коттеджей разной сложности. У компании можно заказать проект и строительство бани под ключ на выгодных условиях. Высокая квалификация специалистов компании является гарантом качества производства работ, эксплуатационной надежности зданий и сооружений.

Разновидности проектов домов

Каменные дома.

Комбинированные дома.

Дома из пеноблоков.

Газосиликатные дома.

Дома с плоской крышей.

Дома с бассейном.

Бани.

В штате компании работают специалисты, знающие нюансы возведения различных строительных конструкций. Они качественно строят фундаменты, делают стеновую кладку, выполняют кровельные работы. В услуги также входит благоустройство приусадебных участков загородных домов, возведение ограждений, включая заборы.

В работе с клиентами компания придерживается принципов честности. Она выполняет проекты в короткий период времени. Качество работ контролируется на каждом этапе строительства. При выполнении строительных и отделочных работ используются материалы высокого качества. В строительстве применяется современная техника и передовые технологии. На возведенные объекты компания предоставляет гарантию 10 лет.

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