Культура и отдых

Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ

18 марта 2026 16:38 Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Попасть в книгохранилище ННГУ удаётся не каждому. Старинные издания не стоят в открытом доступе: они хранятся в специальных коробках, при строгом температурном и влажностном режиме. Лишний раз их стараются не тревожить.

Корреспонденту НИА "Нижний Новгород" удалось увидеть рукописные книги, старопечатные издания и настоящие книжные раритеты XVI–XIX веков, хранящиеся в фонде библиотеки. Коллекция насчитывает около 36 тысяч экземпляров, многие из которых признаны книжными памятниками.

Среди них — прижизненное издание Эразма Роттердамского 1534 года, "Евангелие" XVI века, "Есфирь" конца XIX - начала XX века и старообрядческие рукописи с миниатюрами и вязью.

Какие сокровища скрывает библиотека ННГУ — смотрите в фоторепортаже Полины Зубовой.

