Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ

Попасть в книгохранилище ННГУ удаётся не каждому. Старинные издания не стоят в открытом доступе: они хранятся в специальных коробках, при строгом температурном и влажностном режиме. Лишний раз их стараются не тревожить.
Корреспонденту НИА "Нижний Новгород" удалось увидеть рукописные книги, старопечатные издания и настоящие книжные раритеты XVI–XIX веков, хранящиеся в фонде библиотеки. Коллекция насчитывает около 36 тысяч экземпляров, многие из которых признаны книжными памятниками.
Среди них — прижизненное издание Эразма Роттердамского 1534 года, "Евангелие" XVI века, "Есфирь" конца XIX - начала XX века и старообрядческие рукописи с миниатюрами и вязью.
Какие сокровища скрывает библиотека ННГУ — смотрите в фоторепортаже Полины Зубовой.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+