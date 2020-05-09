Квадрокоптер с мобильными телефонами сбили над нижегородским СИЗО № 1 Общество

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Сотрудниками оперативного отдела и отдела режима нижегородского СИЗО № 1 перекрыт канал доставки запрещенных предметов рано утром 31 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

В частности, беспилотный летательный аппарат был сбит в момент перелета через ограждение следственного изолятора.

Благодаря действиям сотрудников были изъяты 31 сотовый телефон, 46 сим-карт, 14 зарядных устройств и 7 мобильных гарнитур, прикрепленных к квадрокоптеру.

Напомним, в апреле этого года наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1.

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16. До этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны.

В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге.

Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.

Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

Также партию наркотиков и мобильники мужчин пытались перебросить в ИК-20 с помощью помпы.