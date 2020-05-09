Житель Ветлужского района осуждён за звонок в ФСБ о "теракте" Общество

Житель Ветлужского района осуждён за звонок в ФСБ о "теракте". Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 2 июня 2020 года, уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) рассмотрено в порядке особого судебного разбирательства. Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Судом установлено, что в конце февраля этого года вечером 25-летний нетрезвый мужчина позвонил по телефону доверия ФСБ Москвы и сообщил о том, что жительница Ветлужского района планирует совершить террористический акт в Ветлуге. Информация о подготовке теракта не подтвердилась. В отношении звонившего было возбуждено уголовное дело.



Приговором суда ему назначено наказание - 1 год ограничения свободы с установлением осужденному следующих ограничений: не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа; один раз в месяц являться для регистрации. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что это далеко не первый случай поступления ложной информации. Ранее житель Богородского района получил 4 года колонии за ложное сообщение о бомбе на железнодорожном вокзале Дзержинска.

Подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в зданиях полиции и больницы. По решению суда одному из них назначили штраф 10 тысяч рублей, приятелю - один год лишения свободы условно.

К примеру, нижегородский автоэлектрик заплатил 200 тысяч рублей за сообщение о "теракте".

Пьяный житель Пильнинского района сообщил о "теракте" в скорую помощь. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Житель Советского района получил один год ограничения свободы (без отбывания в колонии) за сообщение о "заложенной" бомбе в подъезде своего дома.

Также в 2018 году суд приговорил жителя Пильнинского района к 3 годам лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании школы.