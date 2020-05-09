Строительство деревянных домов и бань в РФ и Белоруссии

Компания «Соболь Дом» предлагает услуги строительства деревянных домов и бань. Например, недорогих домов https://soboldom.ru/catalog/doma-iz-suhogo-brusa из сухого бруса камерной сушки. Строительство ведется по готовым проектам, в которые могут быть внесены изменения (по требованию заказчика). Сооружения из бруса являются экологически безопасными для здоровья, оптимальны в качестве загородного жилья. Компания также предлагает каркасные дома и бани.

Основные предложения

• Дома и бани из сухого бруса.

• Каркасные дома и бани.

• Дома и бани из бруса.

• Мобильные бани.

В услуги входит расчет проекта. Возможно строительство в кредит. При необходимости в проект включается монтаж инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электропроводка и пр.) Деревянные конструкции обрабатываются антисептиком. Возможна установка металлических утепленных дверей. Для строительства фундамента, домов и бань используются высококачественные материалы. Компания предлагает внутреннюю отделку, дополнительные услуги.

Преимущества

Дома подходят для всесезонного проживания. В них используют пластиковые окна, создается свайно-винтовой фундамент. Кровельная конструкция покрывается металлочерепицей. Строительство домов и бань производится по современным технологиям. Оно включает монтаж пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции. При создании конструкций используются только необходимые материалы и решения, что позволяет экономить и сокращать расходы на смету. Доставка стройматериалов до места строительства оплачивается отдельно. Стоимость зависит от удаленности объекта от складов компании.

Строительство производится по договору. Компания предоставляет необходимые документы, включая свидетельство ОГРН. На сайте можно узнать необходимую информацию о деятельности, услугах и предложениях компании. На нем размещена фото галерея готовых домов и бань, внутренней отделки помещений, используемых строительных материалов, фундаментов и пр. Консультации предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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