Услуги грузового такси

Грузовые такси – возможность быстро перевезти вещи и товары в городской черте.

Услуга грузовых такси сегодня пользуется огромным спросом. Именно поэтому работа на своей газели в Москве или другом городе позволяет получить дополнительный доход. Очень часто грузовые такси используются для перевозки личных вещей.

Данная услуга привлекает многих своей оперативностью. При использовании специальных сервисов транспорт подается в короткое время по указанному адресу. Как правило, не проходит более пары часов. Это связано с тем, что диспетчер подыскивает ближайшую свободную машину.

Очень удобно, что в большинстве случаев грузовое такси можно заказать с грузчиками. Но следует понимать, что такая услуга оплачивается дополнительно по существующим тарифам. Кроме того обычно предоставляются газели с грузоподъемностью 1,5 т. Этого вполне достаточно для среднестатистической перевозки грузов по городу. То есть, доплачивать за тоннаж не придется. В случаях если нужно перевозить более тяжелый груз диспетчеры подберут другую машину.

Грузодоставка – это возможность транспортировки грузов «от двери к двери». При этом имеется возможность при необходимости заехать в несколько мест. Это удобно, если грузоперевозка используется компанией. В этом случае, к примеру, можно быстро развести товары покупателям.

Услуга грузового такси отличается приемлемой ценой. Она обычно предусматривает использование почасовых тарифов. В некоторых случаях стоимость может увеличиваться за счет срочности. Но также часто предлагаются для постоянных клиентов скидки и акции.

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