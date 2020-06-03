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Общество

Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области

04 июня 2020 16:30  [334] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще шесть летальных исходов зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Информация об этом содержится на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по данным на 4 июня в Нижегородской области зарегистрировано 122 смертельных случая от COVID-19.

Как ранее говорил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Медик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 4 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 169 человек, причем 319 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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