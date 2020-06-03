Наибольшее число инфицированных за сутки COVID-19 проживает в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает лидировать по числу заболевших короновирусом жителей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 8 июня в городе зарегистрировано 6 020 человек, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде стало на 149 инфицированных больше.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1142 человек, что на 9 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1062 заболевших, рост за сутки на 70), Ленинский (946, +22 человек), Сормовский (743, рост на 3 человека), Нижегородский (656, +9 заразившихся), Советский (540, +14), Московский (538, на 15 заболевших больше) и Приокский (393, +7 человек) районы.

Стоит обратить внимание на Канавинский район, где суточный прирост заболевших составил 70 человека, тогда как вчера это показатель составлял 8 человек. Остальные районы города демонстрируют среднестатистическую динамику заболеваемости.

Число заболевших в Нижнем Новгороде - это половина всех зараженных в регионе, которых сегодня насчитывается 12 442 человек.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (781 человек, за сутки на 8 заболевших больше), Дзержинск (467, рост на 56 случаев), Дивеевский (416, +4 заболевших), Кулебакский (413 человека, плюс 5 новых случаев), Кстовский (402, на 20 заболевших больше), Борский (381 заболевших, 1 новый случай), Богородский (366, плюс 2 заболевших), Семеновский (300, ни одного заболевшего) и Сергачский (206, +2 новых случая) районы.

Наибольший прирост по заболевшим за прошедшие сутки показал Дзержинск, где зарегистрировано 56 новых случаев, тогда как днем ранее там было зафиксировано 38 заболевших.

При этом в 25 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".