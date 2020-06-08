Срок открытия пляжного сезона в Нижнем Новгороде пока не определен Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Срок открытия пляжного сезона в Нижнем Новгороде пока не определен. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.

Обычно нижегородцы открывают купальный сезон с начала лета. Так в 2019 году к 1 июня были оборудованы 16 пляжей.

Но в этом году, с 13 марта, на территории региона действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Для посещения закрыты все общественные территории, в том числе пляжи и зоны отдыха на водоемах.

Когда ограничения будут сняты, все пляжи в городе будут приняты экспертами и открыты одновременно.

В департаменте отметили, что сейчас водолазы занимаются очисткой нижегородских водоемов. Уже обследовано дно Силикатного озера, Первого, Второго и Третьего озер Щелоковского хутора, Светлоярского, Пестичного и Лунского озер.

Напомним, что Роспотребнадзор рекомендует купаться, чтобы избежать перегрева, но только в местах оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания. Такую рекомендацию вместе с другими ведомство включило в памятку профилактических мер в жару.

"Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", - предостерегают эксперты Роспотребнадзора.

Также ведомство советует снизить физические нагрузки до минимума, ограничить пребывание на улице и в течении дня, по возможности, принимать прохладный душ.

Ранее глава Роспотребнадзора пояснила, что медицинские маски на пляже носить не нужно. Ношение масок в общественных местах для нижегородцев стало обязательным с 4 мая. Однако, чтобы не заразиться, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

По данным на 9 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 12 734 человека, из них почти половина (6 167) проживает в Нижнем Новгороде. За последние сутки в регионе зарегистрировано 292 новых случая заболевания. Всего выздоровело 5 741 человек, скончались – 145 человек.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".