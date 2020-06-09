Как такое возможно? Нижегородцев заинтриговало видео, снятое на одной из городских автозаправок

События последних месяцев заставили нижегородцев находить новые способы соблюдать дистанцию, причем, в прямом смысле.

В связи с этим необычайную популярность приобрел видеоролик с девушкой, оплатившей заправку своего автомобиля на АЗС дистанционно. В редакцию стали обращаться с вопросами: «А вы знаете, как это сделать? А что для этого нужно?»

Мы все выяснили и отвечаем: «Вам понадобится бесплатное приложение MobiCash».

Как с помощью MobiCash оплатить заправку автомобиля?

С помощью сервиса MobiCash вы можете рассчитаться за топливо без контакта с персоналом и другими автолюбителями.

Просто вставьте пистолет в бензобак, отсканируйте QR-код, размещенный на колонке, укажите нужное количество литров и нажмите «Оплатить». Если в бак не войдет все оплаченное топливо, деньги за его излишки сразу вернутся на вашу карту.

Согласитесь, удобно: не надо обращаться к оператору, не надо стоять в очереди рядом с другими водителями. Сейчас к этой системе в Нижнем Новгороде уже подключены автозаправки «Терминал».

Рассчитываясь за топливо по MobiCash, вы накапливаете бонусы по программе лояльности «Для друзей», которые можно обменять на сертификаты и оплатить ими у партнеров сервиса до 100 % стоимости товара или получить промокод на подписку онлайн-кинотеатра Okko, медиасервиса MEGOGO и электронной библиотеки Bookmate. Сейчас MobiCash начисляет 10 % кэшбэк бонусами за оплату топлива на АЗС «Терминал».

За свой первый платеж по MobiCash вы сразу заработаете 100 бонусов.

Полный перечень предприятий, принимающих оплату по MobiCash, смотрите в приложении.

Чтобы начать пользоваться сервисом MobiCash, необходимо скачать бесплатное приложение с Play Market или App Store, зарегистрировать в разделе «Кошелек» банковскую карту (можно несколько) или использовать для оплаты Apple Pay или Samsung Pay. Не забудьте активировать программу лояльности.

Теперь вы сможете платить дистанционно, и не только на АЗС!

Вы можете, не выходя из дома, оплатить все коммунальные услуги, доставку еды и многое другое. И при этом неплохо сэкономить с программой лояльности «Для друзей» MobiCash.

Подробности смотрите в приложении.

Дистанционные платежи с MobiCash удобны, безопасны и выгодны!

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