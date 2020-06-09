Три района Нижнего Новгорода превысили порог в 1 тысячу человек по заболевшим COVID-19

Показатель, превышающий 1 тысячу инфицированных коронавирусом жителей фиксируется в трех районах Нижнего Новгорода по данным на 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском районе. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 236 человек, что на 29 человек больше, чем накануне.

Далее по числу заболевших следуют Канавинский район, где зарегистрировано 1 108 заболевших (рост за сутки на 14 человек). В Ленинском районе насчитывается 1004 заболевших, что на 24 больше, чем днем ранее.

В перечень районов, с меньшим уровнем заболеваемости входят: Сормовский (792, рост на 17 человек), Нижегородский (686, +2 заразившихся), Советский (600, +29), Московский (581, на 6 заболевших больше) и Приокский (410, +2 человека).

Стоит отметить, что Автозводский и Советский районы продемонстрировали наибольшую ежедневную динамику по заболеваемости, но, при этом, она ниже, чем вчера.

Напомним, что по данным на 11 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 341 человека, в том числе 303 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. С начала пандемии от COVID-19 скончались 152 нижегородца.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".