Нижний Новгород не уступает позиции в лидерстве по заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе как по количеству заболевших коронавирусом, так и по динамике заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 11 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 341 человека, из которых почти половина - 6 417 человек проживает в Нижнем Новгороде. Из 303 новых случая заболевания COVID-19, зарегистрированных за прошедшие сутки во всем регионе, на Нижний Новгород приходится 168 новых случаев.

Если говорить про другие территории области, то после Нижнего Новгорода лидируют Павловский район (846, за сутки 10 заболевших), Дзержинск (546, рост на 31 случай), Кстовский (451, на 31 заболевшего больше), Борский (442 заболевших, 11 новых случаев), Дивеевский (420, ни одного заболевшего), Кулебакский (413 человека, ни одного заболевшего), Богородский (380, заболели 12 человек), Семеновский (328, на 7 заболевших больше) и Сергачский (206, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что наибольший суточный прирост продемонстрировали Кстовский район и Дзержинск.

Между тем, в 24 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Напомним, что некоторые районы Нижнего Новгорода по количеству заболевших COVID-19 не уступают целым муниципалитетам и районам области. Показатель в около 1 тысячу инфицированных коронавирусом жителей демонстрируют три района Нижнего Новгорода по данным на 10 июня.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".