Нижегородские власти обнародовали новые данные по коронавирусу Общество

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Еще 206 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 16 июня.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сегодня общее число заболевших достигло 14 410 человек. Вчера в области было зарегистрировано 14 204 инфицированных нижегородца.

Сейчас около 5 тысяч жителей региона находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,2 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 80 человек находятся в обсерваторах.

Между тем, как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, по данным на 16 июня, почти половина (48,7% или 7 013 человек) от общего числа заболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели. В том числе за прошедшие сутки было выписано еще 202 пациента.

"На сегодня уменьшилось до 206 человек число тех, у кого за сутки был подтвержден коронавирус. В ежедневной сводке заболеваемости по регионам России Нижегородская область опустилась с четвертого на седьмое место", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что глава региона уже поделился планами по переходу региона на второй этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

На 16 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,76, и необходимо, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался.

Ранее губернатор рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".