"Более половины нижегородцев, переболевших коронавирусом, уже выздоровели", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более половины нижегородцев, переболевших коронавирусом, уже выздоровели. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Таким образом, по данным на 17 июня 2020 года, выздоровели 7 386 жителей региона, то есть 50,4% от общего числа заболевших коронавирусом. В том числе за последние сутки выписаны 373 человека.

"В ежедневной сводке по числу выписанных пациентов Нижегородская область находится на 4 месте среди российских регионов. Это, безусловно, внушает оптимизм", - сказал Глеб Никитин.

"Мне постоянно задают вопросы, когда же регион перейдет ко второму этапу снятия ограничений. Пока мы находимся "в режиме ожидания". Главное - не просто одномоментно достичь необходимых показателей, а убедиться в том, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и имеет тенденцию к улучшению. Нужно оценивать эпидемиологическую обстановку в динамике. Напомню, для всех нижегородцев сохраняется масочный режим в общественных местах. Кроме того, рекомендуется по-прежнему соблюдать самоизоляцию людям из групп риска. Пожалуйста, сохраняйте терпение и проявляйте осторожность!", - попросил губернатор.

Напомним, что глава региона уже поделился планами по переходу региона на второй этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Ранее губернатор рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".