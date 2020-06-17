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Общество

Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области

18 июня 2020 11:21  [124] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 233 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 14 881 человек. Вчера было зарегистрировано 14 648 инфицированных нижегородцев.

При этом в настоящее время 7 793 жителя региона, то есть 52,4% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели. За последние сутки выписаны 407 человек.

Более 5 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,8 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 76 человек находятся в обсерваторах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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