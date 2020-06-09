Нижегородские власти предоставили данные о новых инфицированных COVID-19 Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 238 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 17 июня.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сегодня общее число заболевших достигло 14 648 человек. Вчера в области было зарегистрировано 14 410 инфицированных нижегородцев.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе в настоящее время составляет 0,83. На 17 июня более 5 тысяч нижегородцев с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 2,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 80 человек находятся в обсерваторах.

При этом более половины нижегородцев, переболевших коронавирусом, уже выздоровели. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, по данным на 17 июня 2020 года, выздоровели 7 386 жителей области, в том числе за последние сутки выписаны 373 человека.

Ранее губернатор уже поделился планами по переходу региона на второй этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Глеб Никитин также рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".