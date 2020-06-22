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Общество

Нижегородские власти обнародовали новые данные по заболеваемости коронавирусом

23 июня 2020 12:16  [775] Общество

Еще 216 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 15 990 человек. Вчера было зарегистрировано 15 774 инфицированных нижегородцев.

При этом 8 972 жителя региона, то есть 56,1% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели.

Около 5,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 1,1 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 13 человек находятся в обсерваторах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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